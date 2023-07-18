"ما هي إلا البداية".. "فرن عملاق فوق البحر المتوسط" بسبب "شارون"

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بحلول منتصف القرن الحالي، سيزداد احتمال أن تتجاوز معدلات حرارة يوم واحد على الأقل في العام الـ50 درجة مئوية في معظم الدول، باستثناء مناطق البحر المتوسط الأكثر برودة من غيرها.وهذا يعني أن العالم سيشهد على ارتفاع في حالات الجفاف والحرائق، وتجدر الإشارة إلى أن العام 2022 شهد على ثاني أسوأ موسم حرائق غابات في اوروبا على الإطلاق، حيث اندلعت معظم هذه الحرائق في دول تقع على البحر المتوسط.ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي للعالم أن يستعد لموجات حر أشدّ، في تحذير يتزامن مع موجة حر شديد يعاني منها سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية.وفي تصريح للصحفيين في جنيف قال جون نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن "شدة هذه الظواهر ستستمر في الازدياد، وعلى العالم أن يستعد لموجات حر أشدّ".وأضاف أن "ظاهرة إل نينيو التي أُعلن عنها مؤخرًا لن تؤدّي إلا إلى زيادة وتيرة موجات الحر الشديدة هذه وشدتها".وقال نيرن "إحدى الظواهر التي لاحظناها هي أن عدد موجات الحر المتزامنة في نصف الكرة الشمالي زاد 6 أضعاف منذ الثمانينيات، وليس هناك أي مؤشر على أن هذا المنحى سيتراجع".وأضاف "لذلك أخشى أننا لم نصل إلى نهاية مشاكلنا وأن هذه الموجات سيكون لها تأثير خطير على صحة الإنسان وسبل عيشه".في اميركا الشمالية وآسيا وشمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية هذا الأسبوع بسبب اشتداد موجة الحر في النصف الشمالي من الكوكب.ودقت السلطات الصحية في دول عدة في أوربا وآسيا واميركا الشمالية ناقوس الخطر وحضت السكان على شرب المياه والسوائل والاحتماء من الشمس، في توجيهات تشكّل تذكيرًا جديدًا بمخاطر الاحترار العالمي.أكدت تقارير ودراسات حول المناخ أن شدة الحرارة في فصول الصيف تزداد حدتها كل عام. ونشرت مجلة "ساينتفيك أميركان" في تموز من العام الماضي، تحذيرا من صعوبة فصول الصيف خلال السنوات المقبلة.ورصدت المجلة، آنذاك، وصول درجات الحرارة إلى ما فوق الـ40 لأول مرة في تاريخ المملكة المتحدة، وهو المستوى الذي بات متوقعا خلال فصل الصيف الحالي في القارة الأوروبية مع درجات حرارة قد تقترب من 50 درجة مئوية في جنوبي القارة.عنونت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن موجات الحر التي تعاني منها دول العالم حاليا "ما هي إلا البداية"، مشيرة إلى أن وصول موجة الحر الثانية "شارون" هذا الأسبوع إلى بلدان جنوبي أوروبا، سيعني بداية مستويات قياسية جديدة من درجات الحرارة.و"شارون" هو اسم بحار في الأساطير اليونانية ينقل الأرواح إلى العالم السفلي، وهو تعبير يشير إلى الموت.وتأتي هذه الموجة في أعقاب موجة أولى أطلق عليها اسم "سيربيروس" ضربت إيطاليا، وإسبانيا، واليونان الأسبوع الماضي، وتسببت بالفعل في ارتفاع شديد في حرارة الجو.من جهتها، قالت هانا كلوك، عالمة المناخ والأستاذة في جامعة ريدينغ البريطانية، إن موجة الحر خلقت "فرنا عملاقا فوق البحر المتوسط".وأضافت في بيان إن "فقاعة الهواء الساخن التي تضخمت فوق منطقة جنوب أوروبا، حوّلت إيطاليا والدول المجاورة إلى فرن بيتزا عملاق"، حسبما نقلت "سي إن إن".ومن المتوقع أن تقترب درجات الحرارة في أوروبا أو حتى تتجاوز الرقم القياسي للقارة البالغ 48.8 درجة مئوية المسجل في عام 2022، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.