Advertisement

عربي-دولي

سوريا تتعرض لـ5 هزات أرضية.. كم بلغت قوتها؟

Lebanon 24
18-07-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1088786-638253058878192026.jpeg
Doc-P-1088786-638253058878192026.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ 1.09 من اليوم 5 هزات أرضية، منها 3 هزات في تركيا تراوحت شداتها بين 2.6 و3.0 على مقياس ريختر، وهزة في شاطئ لواء إسكندرون بقدر 1.6 درجة.
Advertisement

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضا هزة في شمال غرب اللاذقية بـ 27 كم بقدر 1.3 درجة. (روسيا اليوم) 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:50 | 2023-07-18
14:26 | 2023-07-18
14:24 | 2023-07-18
14:10 | 2023-07-18
14:00 | 2023-07-18
13:50 | 2023-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website