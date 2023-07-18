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عربي-دولي

في ليبيا... وفاة 11 طالبا وإصابة 6 بحادث سير مروع

Lebanon 24
18-07-2023 | 13:11
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توفي 11 شخصا على الأقل وأصيب 6 آخرون بجروح خطيرة بحادث مروري مروع، في منطقة جبا الضيق بمحافظة ذمار حوالي 100كم جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر إعلامية، إن شاحنة نقل كبيرة من نوع "فولفو" اصطدمت، مساء الاثنين، بحافلة ركاب على الطريق العام الرابط بين صنعاء وذمار، في منطقة جبا الضيق ما أسفر عن سقوط تلك الحصيلة من الضحايا.
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وبحسب المصادر، فإن حافلة الركاب كانت تقل 18 طالبا في طريقهم لأداء امتحانات القبول في كلية الطب بجامعة ذمار، قبل أن تصطدم الحافلة بشاحنة النقل، ما تسبب بوفاة 11 طالبا على الفور وإصابة 6 آخرين.


وأشارت إلى أن بعض المصابين حالتهم حرجة، ونقلوا إلى مستشفيات ذمار وصنعاء لتلقي العلاج. (العربية) 
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