ضابط "اسرائيليون" يعلنون التوقف عن الخدمة

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أفادت "سكاي نيوز عربية" أن 161 من جنود وضباط سلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا التوقف عن الخدمة، وذلك احتجاجا على مشروع الإصلاح القضائي الذي تدعمه الحكومة.ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن الضباط من القوات الجوية، دعوتهم إلى "التوقف عن التطوع للاحتياط".يأتي ذلك بالتزامن مع نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، الثلاثاء، احتجاجا على الإصلاحات القضائية، والتي يرون أنها تهدف إلى "القضاء على الديمقراطية"، قبل التصويت على مشروع القانون في الكنيست.وتسبب طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، إلى انقسام البلاد، وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق.منذ ذلك الحين، نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل.ومنذ صباح الثلاثاء، خرجت حشود من المتظاهرين يحملون أعلاما إسرائيلية ويهتفون "ديمقراطية.. ديمقراطية" إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى "يوم وطني للمقاومة"، وحثوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها. (سكاي نيوز عربية)