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عربي-دولي

ليبيا.. قرار حكومي يفجّر احتجاجات بمدن الجبل الغربي

Lebanon 24
18-07-2023 | 14:26
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أقدم عدد من سكان مدن الجبل الغربي بليبيا، اليوم، على إغلاق عدّة طرقات، احتجاجا على قرار وزارة الداخلية دمج مديريات الأمن وتقليصها بالمنطقة، الذي أحدث حالة من الجدل بالبلاد.


وأضرم المحتجون النيران في العجلات المطاطية وأغلقوا الطرقات الرابطة بين العزيزية ونالوت وبين غريان وجادو، مهدّدين بالتصعيد في حال عدم سحب هذا القرار والتراجع عن تنفيذه.
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وكان قد أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، وأصدر قرارا بضم 11 مديرية ودمجها في 3، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد دراسة أعدتها لجنة مشكلة، وهو نهائي ولا رجعة فيه وهو يخدم كل مدن ومناطق ليبيا جميعها.
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