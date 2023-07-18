في القاهرة...انهيار مبنى والبحث مستمر عن ناجين

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أدى انهيار بناية مكونة من ثلاثة طوابق في حي الخليفة وسط القاهرة، إلى وفاة شخص وإصابة آخر، وفقا لما نقله مكتب قناة "الحرة" في العاصمة المصرية، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل البحث بين الأنقاض عن ناجين.وتحدث شهود عيان من سكان الحي عن الحادث.وأكد المصدر الصحي انتشال القاطنين من تحت العقار، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستصدر بيانا رسميا حول الحادث.وقال المتحدث في مقطع الفيديو إن سيدة قتلت في الحادث.وكانت قوات الحماية المدنية قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الخليفة. (الحرة)