Advertisement

عربي-دولي

في القاهرة...انهيار مبنى والبحث مستمر عن ناجين

Lebanon 24
18-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1088843-638253169388447146.jpeg
Doc-P-1088843-638253169388447146.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أدى انهيار بناية مكونة من ثلاثة طوابق في حي الخليفة وسط القاهرة، إلى وفاة شخص وإصابة آخر، وفقا لما نقله مكتب قناة "الحرة" في العاصمة المصرية، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل البحث بين الأنقاض عن ناجين.
Advertisement

وتحدث شهود عيان من سكان الحي عن الحادث.

وأكد المصدر الصحي انتشال القاطنين من تحت العقار، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستصدر بيانا رسميا حول الحادث.

وقال المتحدث في مقطع الفيديو إن سيدة قتلت في الحادث.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الخليفة. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:06 | 2023-07-19
07:00 | 2023-07-19
06:55 | 2023-07-19
06:41 | 2023-07-19
06:41 | 2023-07-19
06:33 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website