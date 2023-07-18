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عربي-دولي

مجدداً... كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً

Lebanon 24
18-07-2023 | 16:15
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا في بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وأشار خفر السواحل الياباني إلى إطلاق الصاروخ، وفق ما نقلت وكالة كيودو، في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ.
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هذا وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي.
 
 
وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، صاروخا يعمل بالوقود الصلب بلغ مداه 1001 كيلومتراً (622 ميلا) وارتفاعه الأقصى 6648 كيلومترا، قبل أن يسقط في البحر الشرقي.
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