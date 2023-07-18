هجوم ارهابي في باكستان يودي بحياة 8 أشخاص

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أصيب 8 أشخاص في هجوم انتحاري استهدف شاحنة على متنها قوات أمنية شمال غربي باكستان.ووقع التفجير في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا، على الحدود مع أفغانستان والمعقل السابق لحركة طالبان باكستان.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير لكن أصابع الاتهام تتجه إلى طالبان باكستان، التي كثفت هجماتها ضد قوات الأمن في الأشهر الماضية.وتضررت الشاحنة بشدة ولم تفصح الشرطة عن أي تفاصيل حول الضحايا.وقال وقاص رفيق ضابط الشرطة البارز في بيشاور، إن الضحايا نقلوا إلى مستشفى قريب.وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارا بمركبات أخرى قريبة كانت تقل مدنيين.(أ ب)