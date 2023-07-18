موجات الحرّ الشديدة قادمة

حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من موجات الحر القادمة، مشيرة إلى أن العالم يحتاج إلى الاستعداد للمزيد من موجات الحر الشديدة.

وضربت موجات الحر مختلف دول العالم وخصوصا في أوروبا أين تم تسجيل 60 ألف حالة وفاة إضافية هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي.

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وتتوقع المنظمة تسجيل درجات حرارة قياسية جديدة مع استمرار موجات الحر التي تجتاح جنوب الولايات المتحدة وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

في الوقت الذي يصارع فيه الملايين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية درجات حرارة قياسية تقترب من 50 درجة مئوية في مناطق وبلدان لم تعرف مثل هذه المستويات من حرارة الطقس سابقا على رأسها دول جنوب أوروبا، أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا من أن موجات الحر الشديدة لا تزال قادمة.



وقال جون نيرن مستشار بارز معني بدرجات الحرارة المرتفعة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن "العالم يشهد نموا مستمرا في وتيرة موجات الحرارة ومدتها وشدتها".

وأضاف في إفادة صحفية عقدها بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف أن "الوضع سيستمر في التفاقم، ويحتاج العالم إلى الاستعداد للمزيد من موجات الحر الشديدة".

وأشار إلى أن "حدة موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي زادت 6 أضعاف منذ الثمانينات مع عدم وجود أي مؤشر على التراجع. وأضاف أن شهري تموز وآب هما أكثر الأشهر خطورة بالنسبة إلى موجات الحر الشديدة".



وفي معرض الحديث عن خطورة موجات الحر، أشار نيرن إلى أن دراسة حديثة رصدت 60 ألف حالة وفاة إضافية في أوروبا هذا الصيف بسبب الحرارة الشديدة، مقارنة بالصيف الماضي.

واعتبر أن ارتفاع حالات الوفاة جراء حرارة الطقس ينذر بخطورة الوضع في الدول التي لا تمتلك أنظمة إنذار مبكر فعالة. وتابع: "أوروبا لديها بعض أقوى أنظمة الإنذار المبكر، وخطط العمل الخاصة بالصحة في العالم، لذا يمكنك أن تتخيل حجم الوفيات التي يُحتمل أن تكون على مستوى العالم". (العرب)



