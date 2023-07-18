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عربي-دولي

كوريا الشمالية تُطلق صاروخين بالستيين باتجاه بحر اليابان

Lebanon 24
18-07-2023 | 18:30
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه البحر، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات على إعلان رسو غواصة أميركية مزوّدة بأسلحة نووية في كوريا الجنوبية.
وأوردت "يونهاب" أن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أفادت عن إطلاق الصاروخين في وقت مبكر الأربعاء من منطقة سونان في بيونغ يانغ، حيث حلقا مسافة نحو 500 كيلومتر قبل سقوطهما في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان.
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