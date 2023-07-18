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عربي-دولي

هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

Lebanon 24
18-07-2023 | 19:00
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استهدف هجوم جوي إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق مما أدى لإصابة جنديين سوريين ووقوع بعض الخسائر المادية.
وقال مصدر عسكري سوري أن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ التي أطلقتها إسرائيل في الساعة 12:25 صباحا بالتوقيت المحلي من اتجاه شمال الجولان "وأسقط معظمها".
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وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.
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