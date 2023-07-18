قصفٌ إسرائيلي فجرا على محيط دمشق.. ماذا استهدف؟ (فيديو)

استهدف هجوم جوي إسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأربعاء محيط العاصمة دمشق مما أدى لإصابة جنديين سوريين و"وقوع بعض الخسائر المادية"، وفق ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن مصدر عسكري.
وذكرت وكالة "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".
وأضاف المصدر "أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، مضيفاً "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".
من جهته، أفاد المرصد السوري أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب مطار الديماس ومنطقة الصبورة، حيث تتواجد في المنطقة كتائب الفرقة الرابعة ومستودعات لحزب الله ".
وأضاف أن القصف "أدى إلى اندلاع النيران في المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".
وأفاد عن مقتل مسلحين اثنين من "جماعة موالية" لإيران وجندي سوري بالقصف الإسرائيلي قرب دمشق.
وقد شنّت إسرائيل خلال السنوات الماضية مئات الغارات الجوية في سوريا، شملت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.(العربية)