Advertisement

عربي-دولي

قصفٌ إسرائيلي فجرا على محيط دمشق.. ماذا استهدف؟ (فيديو)

Lebanon 24
18-07-2023 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1088885-638253441419492972.png
Doc-P-1088885-638253441419492972.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدف هجوم جوي إسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأربعاء محيط العاصمة دمشق مما أدى لإصابة جنديين سوريين و"وقوع بعض الخسائر المادية"، وفق ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن مصدر عسكري.

وذكرت وكالة "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".
 
Advertisement
 
وأضاف المصدر "أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، مضيفاً "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".
 
 
من جهته، أفاد المرصد السوري أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب مطار الديماس ومنطقة الصبورة، حيث تتواجد في المنطقة كتائب الفرقة الرابعة ومستودعات لحزب الله ".

وأضاف أن القصف "أدى إلى اندلاع النيران في المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".
 
وأفاد عن مقتل مسلحين اثنين من "جماعة موالية" لإيران وجندي سوري بالقصف الإسرائيلي قرب دمشق.
 
وقد شنّت إسرائيل خلال السنوات الماضية مئات الغارات الجوية في سوريا، شملت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:06 | 2023-07-19
07:00 | 2023-07-19
06:55 | 2023-07-19
06:41 | 2023-07-19
06:41 | 2023-07-19
06:33 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website