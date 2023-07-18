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عربي-دولي

لليلة الثانية.. هجوم روسي جوي على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا (فيديو)

Lebanon 24
18-07-2023 | 23:15
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أعلن حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر ان أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء لهجوم روسي جوي لليلة الثانية على التوالي على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام "لا تقتربوا من النوافذ أو تظهروا عمل قوات الدفاع الجوي".

ومع دخول الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء الجزء الشرقي من أوكرانيا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سوسبيلني" الأوكرانية على قناتها عبر موقع تيليغرام: "تم سماع انفجارات في أوديسا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للضربات الروسية على أوديسا، وتصدي الدفاع الجوي الأوكراني لها.
 
 
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روسيا تضرب موانئ أوكرانية
وضربت روسيا موانئ أوكرانية أمس الثلاثاء غداة انسحابها من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة للسماح لكييف بتصدير الحبوب، فيما أعلنت موسكو تحقيق مكاسب على الأرض في منطقة قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية تعاود مهاجمتها.

وقالت روسيا إنها قصفت مستودع وقود في أوديسا ومصنعا لإنتاج طائرات مسيرة محمولة بحرا في إطار "ضربات انتقامية هائلة" ردا على هجمات أوكرانية دمرت جسرها البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.

وأفادت قيادة العمليات العسكرية الجنوبية في أوكرانيا بأن التفجيرات والحطام المتساقط ألحقا أضرارا بعدة منازل وبنية تحتية لم تحددها في ميناء أوديسا، أحد الموانئ الرئيسية في أوكرانيا.(سكاي نيوز)


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