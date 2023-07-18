بايدن التقى نظيره الإسرائيلي.. تنسيق لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

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أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ناقشا في اجتماع أمس الثلاثاء، عددا من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.ووفق البيان فقد تشاور الرئيسان بشأن التنسيق لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وشراكة الدفاع الإيرانية المتنامية مع روسيا.وأوضح البيان أن المناقشات بين الطرفين تناولت التأكيد على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، القائمة على أساس القيم الديمقراطية المشتركة، والحاجة إلى نهج قائم على التوافق في حزمة الإصلاح القضائي.وأشار البيان إلى التعاون الجاري لتطوير حلول قائمة على التكنولوجيا للتحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ والأوبئة والأمن الغذائي.وجدد بايدن التزامه بالحفاظ على مسار لتحقيق حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.كما شدد الرئيس الأميركي على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية ومنع الأعمال الإرهابية.واجتمع هرتسوغ أيضاً مع كاملا هاريس نائبة الرئيس ومن المقرر أن يلتقي أنطوني بلينكن وزير الخارجية وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي.(وكالات)