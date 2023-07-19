حريق في قاعدة عسكرية بشبه جزيرة القرم... هذا ما حصل

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قال حاكم شبه جزيرة القرم المدعوم من روسيا، الأربعاء، إن حريقا نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم.وأضاف الحاكم، سيرغي أكسيونوف، عبر تطبيق تيليغرام أن الحريق أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة. وأكد أنه سيتم إجلاء السكان من 4 مناطق بعد اندلاع الحريق.وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء "آر بي سي أوكرانيا" بوقوع انفجارات في منطقة التدريب.ولم يتسن لرويترز التحقق بصفة مستقلة من ذلك التقرير.ومن جانب آخر، تعرض الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014، إلى هجوم، الأحد الماضي.ويعد الجسر خط إمداد رئيسي للقوات الروسية في أوكرانيا، وقد تعرض لهجوم باستخدام "مسيرات بحرية"، بحسب وكالة فرانس برس.وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (أس بي يو) بأن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش، وقد تم تنفيذه بواسطة "مسيرات بحرية".وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان: "قتل مدنيان هما رجل وامرأة في سيارة سياحية على الجسر" جراء الهجوم.وأضافت الهيئة المكلفة القضايا الإجرامية الرئيسية: "حدد التحقيق ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها"، معلنة فتح تحقيق بارتكاب "عمل إرهابي".وحملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "نظام كييف" المسؤولية. (الحرة)