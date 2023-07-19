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عربي-دولي

بعد وصول غواصة أميركية سواحل كوريا الجنوبية.. هكذا ردت بيونغ يانغ

Lebanon 24
19-07-2023 | 01:45
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أعلن الجيشان الياباني والكوري الجنوبي ان بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه الشرق في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من وصول غواصة أميركية مزودة بصواريخ باليستية إلى ميناء في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 4 عقود.
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وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين سقطا فيما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وطالبت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الشمال بالتوقف عن إطلاق مثل هذه الصواريخ، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت الهيئة في بيان "نندد بشدة بعمليات الإطلاق المتتابعة للصواريخ الباليستية من جانب كوريا الشمالية باعتبارها أعمالا استفزازية خطيرة تقوض سلام واستقرار شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي وتشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وقال الجيش الأميركي إنه على علم بإطلاق الصواريخ وأنه يجري مشاورات مع حلفائه وشركائه.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان إن عمليات الإطلاق لا تشكل فيما يبدو تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو لحلفائها، لكن الأحداث تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير القانوني لكوريا الشمالية.(سكاي نيوز)




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