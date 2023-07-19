قائمة جديدة بأقوى جوازات السفر في العالم.. إليكم مرتبة لبنان

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احتلت اليابان لمدة 5 سنوات المركز العالمي الأول علىالعالمي لجوازات السفر .ولكن خلال هذا الصيف هبطت اليابان إلى المركز الثالث وصعدت سنغافورة "حامل اللقب" الجديد التي يستطيع مواطنوها زيارة 193 وجهة من أصل 227 في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة مسبقة على مؤشر Henley passpart للربع الثاني من 2023.وإلى الغرب قليلا تتعافى أوروبا حيث صعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني مع وصول بدون تأشيرة إلى 190 وجهة.بينما انضمت اليابان وكوريا الجنوبية إلى المركز الثالث مع النمسا وفرنسا ولوكسمبورغ والسويد، حيث يتمتع مواطنون تلك السبع دول بإمكانية الوصول إلى 189 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.وحلت الدنمارك وأيرلندا وهولندا والمملكة المتحدة بالمرتبة الرابعة بين الدول بقائمة أقوى جواز سفر عالمياً.عربياً، احتلت دولة الإمارات المركز الأول والـ 12 عالمياً، واحتفظ جواز السفر الإماراتي بمكانه في مؤشر Henely لجوازات السفر، بقدرة حامله على دخول 179 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول.تلتها قطر ثم الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية وتونس والمغرب على التوالي، وجاءت العراق الأخيرة عربيا كأضعف جواز سفر عربي يسمح لحامله بزيارة 29 وجهة فقط.أفضل جوازات السفر عالميا لعام 2023:1. سنغافورة (192 وجهة)2. ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا (190 وجهة)3 - النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولكسمبرغ وكوريا الجنوبية والسويد (189)4. الدنمارك ، أيرلندا ، هولندا ، المملكة المتحدة (188 وجهة)5 - بلجيكا ، والجمهورية التشيكية ، ومالطة ، ونيوزيلندا ، والنرويج ، والبرتغال ، وسويسرا (187 وجهة)6- أستراليا ، المجر ، بولندا (186 وجهة)7. كندا ، اليونان (185 وجهة)8. ليتوانيا ، الولايات المتحدة (184 وجهة)9- لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا (183 وجهة)10. إستونيا ، آيسلندا (182 وجهة)