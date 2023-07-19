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إقتصاد

وكالة الطاقة: نمو الطلب العالمي على الكهرباء سينتعش في 2024 بعد تباطؤ

Lebanon 24
19-07-2023 | 02:24
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توقعت وكالة الطاقة الدولية، تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي، لكن انتعاشاً محتملاً في 2024، يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة.
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وتشير التوقعات إلى تباطؤ معدل النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى أقل قليلاً من 2% في 2023، انخفاضاً من 2.3% في 2022، والذي شهد أيضاً انخفاضاً عن متوسط السنوات الخمس السابقة لجائحة "كوفيد-19" البالغ 2.4%.

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