تحمل ذخيرة شديدة الانفجار ومواصفاتها "لا تقهر".. تعرفوا إلى مسيرات "لانسيت" الروسية (فيديو)

أوردت تقارير إعلامية روسية مواصفات الجيل الجديد من الطائرات المسيرة الانتحارية الروسية الجديدة "لانسيت"، ووصفتها بـ"الرهيبة".



وقالت إن الجيل الجديد من مسيرات "لانسيت" الانتحارية سيكون "محصنا تماما ولا يمكن اعتراضه عمليا".



ونقلت صحيفة روسيسكايا غازيتا عن كبير المصممين في شركة "زالا إيرو غروب" الروسية المصنعة للدرونات، ألكسندر زاخاروف، قوله إن الميزات الرئيسة للمسيرة هي "بساطة الاستخدام والاستقلال التام عن أية وسائل يمكن أن تؤثر عليها".



وأضاف زخاروف أن أي وسيلة ستعجز عن مكافحة "لانسيت".

⚡️Russia 1 video report about the new Product-53 drone, which is a part of the lancet family pic.twitter.com/HktoRZezxZ — War Monitor (@WarMonitors) July 16, 2023 Advertisement

ووفقا للصحيفة، سيعمل الجيل الجديد من المسيّرات بأمر من مشغلها الذي يحدد منطقة استخدامها، لكن المسيّرة الانتحارية هي التي ستختار بنفسها الهدف الذي ستصيبه.



وبحسب كبير المصممين فإن مسيّرة " لانسيت" ستبحث عن المدرعات فقط، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إسكاتها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية" لأن كمبيوترا إلكترونيا موجود على متنها مباشرة.



وأضاف أن "العدو" لن يمكنه الاستفادة من هذا الكمبيوتر في حال وقوعه بين يديه، كما ذكر موقع "سبوتنيك" الإخباري الروسي.



يشار إلى أن المسيرة الانتحارية "لانسيت" تحمل ذخيرة شديدة الانفجار أو ذخيرة جوفاء، وتستهدف مدافع الهاوتزر ومختلف الرادارات والمدرعات ومراكز القيادة وحشود القوة البشرية. (سكاي نيوز)



