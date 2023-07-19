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عربي-دولي

بعد موجة انتقادات.. انسحاب خبيرة أميركية من شغل منصب أوروبي

Lebanon 24
19-07-2023 | 03:13
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أعلنت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر، أن الخبيرة الأميركية فيونا سكوت مورتون، أستاذة الاقتصاد في جامعة يل الأميركية، أبلغتها بقرارها عدم تولي منصب كبيرة الاقتصاديين في الإدارة العامة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.
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وقالت فيستاجر إنها تقبل قرار سكوت مورتون "بكثير من الأسف".

وتسبب قرار تعيين الخبيرة الأميركية في هذا المنصب بموجة انتقادات، آخرها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بـ"إجابات" من المفوضية بعد هذا القرار.
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