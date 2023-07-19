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عربي-دولي

ترامب ينتقد تحقيق وزارة العدل.. "هذا تدخل انتخابي"

Lebanon 24
19-07-2023 | 03:14
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مع قرب توجيه اتهام ثالث له، انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تحقيق وزارة العدل في مساعيه للبقاء في السلطة بعدما خسر انتخابات 2020 بعد ساعات من إعلانه أنه هدف للتحقيق.

وقال ترامب في أول تعليقاته أمام الكاميرا على التحقيق، لشون هانيتي من قناة "فوكس نيوز" في قاعة بلدية في ولاية آيوا، إنه انزعج من توقيت الإخطار. وأضاف أنه مستهدف بسبب مكانته في السباق التمهيدي الرئاسي للحزب الجمهوري.
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وعلّق ترامب عن أمر الإخطار بالقول "إنه يزعجني".. وأضاف أمام حشد من مؤيديه "تلقيت الرسالة ليلة الأحد. فكر بالأمر، لا أعتقد أنهم أرسلوا خطابًا على الإطلاق ليلة الأحد" في إشارة إلى أنه يوم عطلة.

وتابع ترامب: "هم في عجلة من أمرهم لأنهم يريدون التدخل في الانتخابات.. هذا تدخل انتخابي. لم يحدث قط مثل هذا في تاريخ بلدنا وهذا وصمة عار".

واشتكى ترامب من وزارة العدل قائلا لقد "أصبحت سلاحًا للديمقراطيين"، وانتقد المستشار الخاص جاك سميث، ووصفه بأنه مدع عام "مختل عقليا".

ويشرف سميث على التحقيقات في جهود ترمب لإلغاء انتخابات 2020، وكذلك تعامل ترمب مع الوثائق السرية بعد ترك منصبه.

وقال ترامب صباح أمس الثلاثاء على موقع "Truth Social" إنه تم تنبيهه بأنه هدف لتحقيق وزارة العدل الذي يركز على جهوده للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020، والتي بلغت ذروتها في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني.(العربية)


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