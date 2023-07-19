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عربي-دولي

كيسنجر يقوم بزيارة مفاجئة إلى الصين ويلتقي وزير دفاعها

Lebanon 24
19-07-2023 | 03:52
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر زار بكين للقاء وزير الدفاع الصيني لي شانغفو. وتمثل الزيارة المفاجئة أول زيارة للدبلوماسي المخضرم إلى بكين منذ ما قبل جائحة COVID-19 حيث جاءت مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وسط مناقشات بشأن العقوبات بين البلدين، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأميركية.
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وقال لي في بيان إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هي في أدنى نقطة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية "لأن بعض الناس في الولايات المتحدة لم يلتقوا بالصين في منتصف الطريق".
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