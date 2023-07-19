"عملية ناجحة" في القرم... هذا ما اشارت اليه أوكرانيا

Advertisement

أكدت أوكرانيا، الأربعاء، شن "عملية ناجحة" بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ما دفع السلطات المعينة من جانب روسيا إلى إجلاء أكثر من ألفي مدني.وقال مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف: "شنت عملية ناجحة في القرم المحتلة. يخفي العدو حجم الأضرار وعدد الضحايا".من جانبه قال حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، الأربعاء، إن حريقا نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم دفع إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص وإغلاق طريق سريع قريب منها.وأضاف الحاكم، سيرغي أكسيونوف، عبر تليغرام: "من المقرر إجلاء السكان مؤقتا من أربعة تجمعات سكنية بما يعني أكثر من ألفي شخص".ولم يذكر سببا لهذا الحريق الذي أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع الرئيسي بشكل جزئي.وأفادت قنوات على تليغرام مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية ووسائل إعلام أوكرانية باندلاع حريق في مستودع للذخيرة بالقاعدة بعد هجوم جوي أوكراني خلال الليل.ونشر، سيرغي براتشوك، المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا بأوكرانيا مقطعين مصورين لحريق في منطقة غير مأهولة، قائلا "مستودع ذخيرة العدو. ستاري كريم".ستاري كريم هي بلدة تاريخية صغيرة في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم.واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014. (الحرة)