30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
37
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"موسى" شرطي توفي خلال تأدية الواجب.. دهسه سائق بطريقة متهورة
Lebanon 24
19-07-2023
|
04:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الشرطي الأردني موسى محمد المصري متأثراً بجراحه البليغة التي تعرض لها أثناء محاولته إيقاف مركبة خلال تأديته الواجب الأمني في منطقة الجبيهة بالعاصمة الأردنية عمان.
وبالتفاصيل التي رواها شهود عيان لـ"العربية.نت"، فقد طلب الراحل الرقيب المصري من سائق مركبة كهربائية صغيرة التوقف، وذلك خلال الواجب الرسمي لدورية النجدة في منطقة بين الجبيهة وصويلح شمالي عمان، إلا أن صاحب المركبة رفض الامتثال ودهسه ولاذ بالفرار من موقع الحادث إلى أن تمكن الأمن العام فيما بعد من إلقاء القبض عليه.
Advertisement
وتم نقل الشرطي على الفور إلى مدينة الحسين الطبية، ودخل قسم العناية الحثيثة لأيام، لكن بسبب سوء حالته الصحية وتعرضه لكدمات وكسور توفي يوم الثلاثاء متأثراً بجراحه.
تهمة متوقعة
في بداية الأمر أسند المدعي العام تهمة الشروع بالقتل إلى السائق عندما كان الرقيب موسى في العناية الحثيثة بالمستشفى، لكن بعد وفاته من المتوقع تعديل تهمة السائق إلى تهمة القتل القصد.
وطالبت أسرة الرقيب الراحل تطبيق القانون بحذافيره على السائق "الطائش" وإنزال أشد العقوبات عليه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه القيادة بهذا الشكل.
والراحل المصري هو أب لخمسة أطفال صغار، كان يعيش حياة طبيعية وسط أجواء أسرية يسكنها الحب والاحترام المتبادل(العربية).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما هي إلا البداية".. "فرن عملاق فوق البحر المتوسط" بسبب "شارون"
Lebanon 24
"ما هي إلا البداية".. "فرن عملاق فوق البحر المتوسط" بسبب "شارون"
12:05 | 2023-07-18
18/07/2023 12:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمة برامج وممثلة لبنانية تخسر شقيقها: "أخ يا خيي"
Lebanon 24
مقدمة برامج وممثلة لبنانية تخسر شقيقها: "أخ يا خيي"
12:10 | 2023-07-18
18/07/2023 12:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب... إليكم ما جرى على أوتوستراد شكا - الهري
Lebanon 24
فيديو مرعب... إليكم ما جرى على أوتوستراد شكا - الهري
07:19 | 2023-07-18
18/07/2023 07:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:40 | 2023-07-18
18/07/2023 09:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2023-07-18
18/07/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:06 | 2023-07-19
بوتين لن يحضر قمة "بريكس"
07:00 | 2023-07-19
تقريرٌ عن "السلاح الأكثر رُعباً للعالم".. ما علاقة روسيا به؟
06:55 | 2023-07-19
أردوغان يختتم جولته الخليجيّة بزيارة الإمارات
06:41 | 2023-07-19
إسرائيل خائفة من إنهيار السلطة الفلسطينية.. كاتبة تكشف الأسباب
06:41 | 2023-07-19
أقمار إصطناعية تكشف... "فاغنر" قرب حدود أوكرانيا! (صور)
06:33 | 2023-07-19
آخر المعطيات عن الضربة الروسية لأوديسا.. أوكرانيا تكشف عن خسائر ضخمة
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
19/07/2023 14:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
19/07/2023 14:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
19/07/2023 14:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact