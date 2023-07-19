حول العالم.. هكذا تلعب شركات النفط الكبرى دوراً في إرتفاع درجات الحرارة

نشرت مجلة "نيويوركر" الأميركية مقال رأي للكاتب بيل ماكبين تحدث فيه عن الدور الذي تلعبه شركات النفط الكبرى في ارتفاع درجات الحرارة على سطح الكوكب، وما إذا كان ذلك بمثابة سبب كافٍ لتسريع إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.

Advertisement

وقال الكاتب، في تقريره إنّ التصريحات التي أدلى بها المدير التنفيذي الجديد لشركة شل - أكبر شركة للطاقة في أوروبا - وائل صوان جاءت في وقت غير مناسب، لا سيما أن شركة شل صرحت في سنة 2021 بأنها ستخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة تتراوح بين واحد إلى اثنين في المائة سنويًا حتى سنة 2030 - وهي لفتة متواضعة في اتجاه تحوّل الطاقة. لكن صوان، الذي تولى قيادة الشركة في كانون الثاني، أشار إلى اتخاذ الشركة منعطفًا مغايرًا.



أثر على ارتفاع الحرارة وقال الكاتب، في تقريره إنّ التصريحات التي أدلى بها المدير التنفيذي الجديد لشركة شل - أكبر شركة للطاقة في أوروبا - وائل صوان جاءت في وقت غير مناسب، لا سيما أن شركة شل صرحت في سنة 2021 بأنها ستخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة تتراوح بين واحد إلى اثنين في المائة سنويًا حتى سنة 2030 - وهي لفتة متواضعة في اتجاه تحوّل الطاقة. لكن صوان، الذي تولى قيادة الشركة في كانون الثاني، أشار إلى اتخاذ الشركة منعطفًا مغايرًا.

أدى الارتفاع في أسعار النفط والغاز الطبيعي بعد غزو أوكرانيا إلى مضاعفة أرباح شركة شل السنوية لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ أربعين مليار دولار.



وكان لهذا الربح المفاجئ تأثير كبير على درجات الحرارة. وبحسب صوان، فإنه "بينما تظل شل ملتزمة بمكافحة تغير المناخ، فإن خفض إنتاج الوقود الأحفوري سيكون في الواقع خطيرًا وغير مسؤول، لأن القيام بذلك قد يتسبب في ارتفاع تكلفة المعيشة".



وصرحت الشركة بأنها حققت بالفعل الهدف الذي حددته في سنة 2021، من خلال مبيعات الأصول التي ستشمل بيع مواقع الحفر المختلفة إلى كونوكو فيليبس.



وذكر الكاتب أن قناة "بي بي سي" بثت المقابلة في السادس من تموز - وهو اليوم الذي يعتقد العديد من العلماء أنه أكثر الأيام سخونة حتى الآن في تاريخ البشرية. ومنذ سنة 1979، تسجل شبكة عالمية من الأقمار الصناعية وعوامات المحيطات والمحطات الأرضية متوسط درجات الحرارة اليومية حول العالم، وهي تظهر أننا في بداية ما يبدو موجات النينيو التي يسببها ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط. كذلك، ارتفعت درجة الحرارة العالمية السابقة في ذروة ظاهرة النينيو في سنة 2016، عندما بلغ المتوسط 16.92 درجة مئوية.



وفي الثالث من تموز، وصل متوسط درجة الحرارة إلى 17.01 درجة مئوية، وبعد ثلاثة أيام وصل إلى 17.23 درجة مئوية.

ويعتقد العلماء الذين يحسبون درجات الحرارة التاريخية من خلال فحص السجلات البديلة، مثل رواسب البحيرات أو عينات الجليد، أن هذا اليوم هو الأكثر سخونة على الأرض منذ ذروة حقبة تُعرف باسم العصر الإيمياني على الأقل منذ 125 ألف سنة عندما دفع ارتفاع درجات الحرارة حيوانات الصناجة شمالًا من تكساس الحالية إلى يوكون.



وأوضح الكاتب أن سبب الحرائق والفيضانات التي حدثت في الأسابيع الماضية فقط هو ارتفاع درجات الحرارة؛ على غرار الفيضانات التاريخية التي حدثت الأسبوع الماضي في وادي هدسون والتي اجتاحت ويست بوينت.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 40 في المائة من محيطات العالم تخضع حاليًا لما أطلق عليه علماء الأحياء "موجات الحرارة البحرية"، ما يتسبب في أضرار نظامية لم يسبق لها مثيل حيث لم تصل درجة حرارة المحيط، ولا درجة حرارة الهواء، إلى هذا المستوى في أي وقت مضى في تاريخ البشرية.



ونوّه الكاتب إلى أن عدم اتخاذ أي إجراءات لوقف ارتفاع درجات من أكثر الأشياء غير المسؤولة التي قام بها البشر على الإطلاق. ففي حزيران 1988، توقع عالم ناسا جيمس هانسن وصول درجات الحرارة إلى هذا المستوى إذا لم تُتخذ أي إجراءات وقائية.

وكانت شركات الوقود الأحفوري مدركة بالفعل للمخاطر، لكنها قررت إنكار علم تغير المناخ خلال ثلاثة عقود، عندما كان من الممكن أن تُتخذ إجراءات وقائية.



ولطالما كان هناك سبب لعدم اتخاذ شركات النفط خطوات فعالة في هذا الشأن. وفي الوقت الحالي، يستشهد صوان بخطر التضخم المؤقت، وكذلك الفكرة القائلة إنه إذا لم يتم توسيع إنتاج النفط والغاز، فإن الأطفال في جنوب الكرة الأرضية - على غرار بنغلاديش وباكستان على وجه الخصوص - سيكونون مجبرين على الدراسة على "ضوء الشموع".



وأوضح الكاتب أن الأضواء التي يمكن أن تبقى مضاءة طوال الليل بفضل ألواح الطاقة الشمسية المشحونةً بأربع ساعات فقط من ضوء الشمس يمكن الحصول عليها مقابل دولار واحد، لاسيما أن بنغلاديش هي من البلدان الرائدة عالميًا في مجال الطاقة الشمسية. وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت المنازل في ذلك البلد التي لا تحصل على الكهرباء من الشبكة الوطنية على الألواح الشمسية الموجودة على الأسطح للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي.



أما بالنسبة لباكستان، فقد تعرضت في الخريف الماضي لأسوأ فيضانات منذ عقد من الزمان على الأقل - الذي كانت بمثابة طوفان يحدث فقط في مناخ ساخن حيث يحتفظ الهواء بكميات متزايدة من بخار الماء.

وترك ذلك الفيضان ثلث البلاد تحت الماء، وبحسب تقديرات اليونيسف، فإنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر، لا يزال عشرين مليون باكستاني في مناطق الفيضانات، بما في ذلك تسعة ملايين طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.



وأشار الكاتب إلى أن درجة حرارة الأرض ستستمر في الارتفاع بغض النظر عن الخطوات التي ستتخذها شركات النفط، ومن شبه المؤكد تقريبًا أن الأرقام القياسية لهذا الشهر ستتحطم في العام المقبل.



ويتوقع العديد من العلماء أننا سنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة على الأقل بحوالي 1.5 درجة مئوية التي تعهدت الدول، في اتفاقية باريس للمناخ، بمحاولة تجنبها على الرغم من أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات اللازمة لتخزينها أصبحت الآن رخيصة ومتوفرة. (عربي21)