الأضرار كبيرة... فيضانات وسيول في مراكش

شهد إقليم الحوز في مدينة مراكش المغربية، سيولاً وفيضانات جارفة أدت إلى خسائر مادية جسيمة وخصوصاً في واجهات المقاهي.

كما جرفت السيول سيارتين في حصيلة أولية، من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.