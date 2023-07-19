هل تذهب إسرائيل لحرب أهليّة؟

Advertisement

رجح أستاذ العلوم السياسية في جامعة "بار إلان" مناحم كلاين أن إسرائيل في ظل الاحتجاجات التي تشهدها، تتجه نحو المراحل الأولى من حرب أهلية، مؤكدا أن حكومة بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي لا يقومون بإصلاحات قضائية بل يحاولون تغيير النظام لترسيخ الدكتاتورية في إسرائيل.وفي حال أصرّت حكومة نتنياهو على موقفها بشأن الإصلاحات القضائية حسب كلاين، فسيؤدي ذلك إلى أزمة حقيقية بين المجتمع المدني والحكومة، وإلى أزمة دستورية أيضا، باعتبار أن المحكمة الدستورية سيتعين عليها اتخاذ القرار بشأن التعديلات القضائية.وحول إمكانية إلغاء نتنياهو للتعديلات القضائية، أوضح أن خيارات نتنياهو ستكون صعبة، فإذا أقدم على هذه الخطوة سيكون عليه تغيير الائتلاف الحكومي واستبدال المتدينين المتطرفين في الحكومة، من دون أن يستبعد احتمال حدوث أزمة بين حكومة نتنياهو والمحكمة العليا.إلى ذلك، أكد المحلل السياسي والباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين أن المشهد السياسي في إسرائيل رهين سيناريوهات، منها أن يتطور إلى أزمة أمنية خطيرة، لكنه ربط ذلك بمدى حصانة الجيش الإسرائيلي.وقال إن الجيش الإسرائيلي على مدار الـ50 عاما الماضية كان البؤرة التي يدخلها السياسيون إلى ساحة الحكم والنفوذ، لافتا إلى أنه صار مهمشا على المستوى السياسي خلال العقدين الأخيرين.وأشار إلى أن ضباطا وجنود احتياط في المؤسسات الأمنية المختلفة، بما فيها وحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو، هددوا بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضي الحكومة قدما في إقرار تشريعات ما تسميه "الإصلاح القضائي".ويتعلق السيناريو الثاني حسب جبارين بالاغتيالات السياسية، التي لو حدثت فستقود إسرائيل إلى سيناريوهات أخرى.ويرى الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية أن نتنياهو وحكومته رهينة بيد الصهيونية الدينية، التي تسعى للسيطرة على المشهد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن محللين إسرائيليين باتوا يتحدثون عن "مملكة يهودا لليهود المتزمتين" و"مملكة إسرائيل للعلمانيين". (الجزيرة)