تضمُّ دولة عربيّة.. لائحة بأكبر اقتصادات في العالم بحلول العام 2075

توقّع بنك "غولدمان ساكس" أن يصبح الاقتصاد المصري سابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2075، فيما ستصبح الصين الاقتصاد الأكبر، ثم الهند في المركز الثاني، بينما سيهبط الاقتصاد الأميركي إلى المركز الثالث.

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وفي ما يلي قائمة بأكبر إقتصادات في العالم بحلول العام 2075:

1- الصين: 57 تريليون دولار

2- الهند: 52.5 تريليون دولار

3- أميركا: 51.5 تريليون دولار

4- إندونيسيا: 13.7 تريليون دولار

5- نيجيريا: 13.1 تريليون دولار

6- باكستان: 12.3 تريليون دولار

7- مصر: 10.5 تريليون دولار

8- البرازيل: 8.7 تريليون دولار

9- ألمانيا: 8.1 تريليون دولار

10- بريطانيا: 7.6 تريليون دولار

(بلومبيرغ الشرق)

