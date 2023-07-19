Advertisement

إقتصاد

تضمُّ دولة عربيّة.. لائحة بأكبر اقتصادات في العالم بحلول العام 2075

Lebanon 24
19-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1089011-638253703247041176.jpeg
Doc-P-1089011-638253703247041176.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقّع بنك "غولدمان ساكس" أن يصبح الاقتصاد المصري سابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2075، فيما ستصبح الصين الاقتصاد الأكبر، ثم الهند في المركز الثاني، بينما سيهبط الاقتصاد الأميركي إلى المركز الثالث.
Advertisement
وفي ما يلي قائمة بأكبر إقتصادات في العالم بحلول العام 2075: 
1- الصين: 57 تريليون دولار
2- الهند: 52.5 تريليون دولار
3- أميركا: 51.5 تريليون دولار
 
4- إندونيسيا: 13.7 تريليون دولار
5- نيجيريا: 13.1 تريليون دولار
 
6- باكستان: 12.3 تريليون دولار
7- مصر: 10.5 تريليون دولار
8- البرازيل: 8.7 تريليون دولار
9- ألمانيا: 8.1 تريليون دولار
10- بريطانيا: 7.6 تريليون دولار
(بلومبيرغ الشرق)
 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:40 | 2023-07-19
18:30 | 2023-07-19
18:00 | 2023-07-19
17:30 | 2023-07-19
16:53 | 2023-07-19
16:50 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website