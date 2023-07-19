آخر المعطيات عن الضربة الروسية لأوديسا.. أوكرانيا تكشف عن خسائر ضخمة

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وأفادت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية أن محطات الحبوب والنفط والدبابات ومعدات التحميل تعرضت لأضرار في أحد موانئ منطقة أوديسا.وقالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية على فيسبوك: "أطلق العدو (روسيا) صواريخ أونيكس وخا-22 على الميناء والبنية التحتية الحيوية، وأصاب محطتي الحبوب والنفط وألحق أضراراً بالخزانات ومعدات التحميل واندلع حريق وجميع الدوائر المختصة تعمل على إزالة العواقب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.وأكدت القيادة أنّ منشأة صناعية قد تضررت في منطقة أوديسا، بالإضافة إلى مستودعين للتخزين.واليوم الأربعاء، قالت الرئاسة الأوكرانية إن "روسيا استهدفت عمداً مخازن الحبوب والموانئ في أوديسا"، وأضافت: "استهداف روسيا لمخازن الحبوب يعكس سلوكها للإضرار بالأمن الغذائي".وليلة الأربعاء، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجارات في أوديسا.وأمس الثلاثاء، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت ضربات صاروخية وطائرات مسيرة على جنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية في ميناء أوديسا على البحر الأسود.وجاء الهجوم على أوديسا، أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوكرانيا، في أعقاب تعهد روسيا بالانتقام بعد انفجار على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم الاثنين، ألقت موسكو باللوم فيه على أوكرانيا.وفي العاصمة الأوكرانية، تحدث عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأربعاء، عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة والمنطقة.وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجارات وقعت في كروبيفنيتسكي في مقاطعة كيروفوغراد.