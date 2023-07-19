أقمار إصطناعية تكشف... "فاغنر" قرب حدود أوكرانيا! (صور)

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نشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية، لقطات تظهر معسكرا كبيرا لمجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يجري بناؤه في قرية أسيبوفيتشي البيلاروسية، غير البعيدة عن الحدود الأوكرانية. (سكلاي نيوز)