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عربي-دولي

أردوغان يختتم جولته الخليجيّة بزيارة الإمارات

Lebanon 24
19-07-2023 | 06:55
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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات، وهي محطته الأخيرة ضمن جولته الخليجية قادما من قطر.

وحطت طائرة أردوغان في مطار أبو ظبي الدولي، حيث كان في استقباله نائب رئيس الدولة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والسفير التركي لدى الإمارات توغاي تونتشر.
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ومن المنتظر أن يشارك رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس التركي في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، تعقبها مشاركة أردوغان في مأدبة عشاء رسمي يقيمها آل نهيان على شرف الرئيس التركي.
ووصل الرئيس التركي الأثنين الى مدينة جدة السعودية، في مستهل جولة خليجية، تشمل إلى جانب المملكة كلا من قطر والإمارات. (روسيا اليوم)
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