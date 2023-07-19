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بوتين لن يحضر قمة "بريكس"

Lebanon 24
19-07-2023 | 07:06
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أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة "بريكس" في البلاد، وقال إن هذا قرار مشترك. (روسيا اليوم)
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