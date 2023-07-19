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عربي-دولي
تحذير من عاصفة مغناطيسية ستضرب الأرض... هل تُؤدّي لانقطاع الكهرباء؟
Lebanon 24
19-07-2023
|
07:17
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أن تصطدم الأرض بالقذف الكتلي الإكليلي "CMEs" الآتي من الشمس أمر شائع جدا ويحدث دوريا، لكن ما حير العلماء واعتبروه أمرا غير مألوف هو الطرد المرعب لغاز نشط وشديد التمغنط، موجود حاليا في مسار تصادمي مع كوكبنا.
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فبعد أن نشأ من عواصف شمسية متعددة و"ثوران مظلم" غير عادي، هناك مخاوف وفق ما أوردته "الديلي ميل" من أن يؤدي القذف الكتلي الإكليلي "CME" إلى عاصفة مغناطيسية أرضية ضعيفة عندما يضرب الأرض.
وإن كان من غير المحتمل أن يؤثر ذلك بشكل كبير على أنظمتنا الإلكترونية أو أقمارنا الصناعية أو شبكات الطاقة لدينا، إلا أن العلماء حذروا من احتمال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.
وقال الأستاذ المساعد في بيئة الفضاء في جامعة برمنغهام شون إلفيدج: "تظهر هذه العواصف على أنها اضطرابات كبيرة في المجال المغناطيسي للأرض، ما قد يتسبب في تأثيرات مناخية مختلفة. من ناحية، يمكن أن تؤدي إلى انقطاع التيار الراديوي وتعطيل أنظمة الاتصالات على كوكبنا. من ناحية أخرى، يمكن أن تنتج هذه العواصف عروضا مذهلة للجمال الطبيعي المعروف باسم الشفق. اصطدام "CMEs" هو بمثابة تذكير بقوة الشمس الهائلة وتأثيرها المحتمل على بنيتنا التحتية التكنولوجية ومجتمعنا". (العربية)
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