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عربي-دولي

عمليّة "ضخمة" للشرطة الفرنسيّة... ماذا فعل رجلٌ داخل محطة للقطارات؟

Lebanon 24
19-07-2023 | 08:00
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شهدت محطة ليل للقطارات عملية ضخمة للشرطة الفرنسية بسبب خطر إرهابي على متن قطار، ليتبين في وقت لاحق أن مسافرا ضغط على زر جرس الخطر لأنه كان يريد تأخير القطار وانتظار زوجته.

وأفادت "روسيا اليوم"، إلى أنّه تمّ إصدار تحذيرات للمدنيين من خطر الاقتراب، وأخليت المحطة بسبب خطر إرهابي على متن قطار.
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وتوجهت فرقة المداهمة وفرقة المتفجرات للموقع بينما تم تحويل حركة القطارات إلى محطة ليل فلاندر.

وانتهت عملية الشرطة بعدما تبين أن مسافرا ضغط على زر جرس الخطر الحاد لاشتباهه في شيء، ثم أقر بأنه كان يريد تأخير القطار وانتظار زوجته. (روسيا اليوم)
 
 
 

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