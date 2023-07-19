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عربي-دولي

"ميتا" تُطلق نموذجها للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
19-07-2023 | 09:00
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أتاحت شركة "ميتا" نموذجها اللغوي "لاما 2" مجاناً للشركات والباحثين وفق نظام "المصدر المفتوح"، وهو قرار استراتيجي يعيد الشركة العملاقة المتخصصة في الشبكات الاجتماعية إلى حلبة السباق في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
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وسيكون "لاما 2"، وهو منافس "جي بي تي 4" المُعتمد في "تشات جي بي تي"، و"بينغ"، محرّك "مايكروسوفت" للبحث، متاحاً خصوصاً عبر المنصتين السحابيتين الرئيسيتين "Azure" من "مايكروسوفت" و"AWS" من "أمازون".

وأوضحت "ميتا" في بيان أن "إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يجعل الجميع يستفيدون منها ونعتقد أن ذلك أكثر أماناً". (سكاي نيوز)

عربي-دولي

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