قفز من النافذة خلال التحقيق معه.. انتحار قاض أمام أعين النيابة!

في حادثة غريبة، قام رئيس نيابة في مصر بإلقاء نفسه من نافذة في الطابق التاسع، على خلفية إلقاء القبض عليه بمطار القاهرة.

وتم القبض عليه لاتهامه بالتربح والاستيلاء على مبالغ مالية، وتلقي رشاوى من أحد المقاولين، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام مصرية.

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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" تفاصيل الواقعة عن مصادر قضائية وأمنية، موضحة أن "الأحداث بدأت بعد إلقاء القبض على رئيس نيابة من الفئة (أ) في مطار القاهرة، ثم اقتياده إلى إدارة النيابات للتحقيق معه".

وأضافت: "خلال التحقيق، ألقى المتهم بنفسه من الطابق التاسع وسقط في بهو النيابة العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة".

وقالت المصادر إن "التحقيقات مستمرة في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي بمشرحة زينهم، وأن نيابة استئناف القاهرة تتولى التحقيقات في الواقعة، كما أن التحقيقات تمت عقب قبول استقالة رئيس النيابة، وعقب اتباع كل الإجراءات المقررة". (روسيا اليوم + سكاي نيوز)