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عربي-دولي

في دولة عربيّة... جدلٌ بعد رسوب 60 بالمئة من طلاب الطبّ!

Lebanon 24
19-07-2023 | 08:32
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أثار رسوب نحو ثلثي طلبة الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة أسيوط جنوبي مصر، حالة من الجدل في الشارع وصلت أصداؤها إلى البرلمان، وأثارت التساؤلات بشأن جودة التعليم في البلاد.

وتقدمت النائبة المصرية سميرة الجزار بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، لكشف أسباب رسوب 60 بالمئة من طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط جنوبي مصر.
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وطالبت بتشكيل لجنة من كبار الأساتذة في كلية طب جامعة القاهرة، للتحقيق في الواقعة، مع إجراء اختبارات للطلاب الناجحين والراسبين لتقييم مستواهم. 

وأكدت أن "نسب نجاح طلاب السنة الأولى بكلية الطب جامعة أسيوط أزمة كبرى، وتعكس بشكل عام المستوى التعليمي الذي وصلنا إليه في مصر، وحالات الغش الجماعي الموجود في الثانوية العامة". (سكاي نيوز)

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