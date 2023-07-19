الإمارات تُبرم إتفاقية غاز مع أكبر شركة طاقة في الهند

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أعلنت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية عن إبرام اتفاقية لتوريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 14 عاما، مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة "IOCL"، وهي أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند.وأشارت إلى أن الاتفاقية التي تتراوح قيمتها من 25.7 إلى 33 مليار درهم هي خطوة في الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك للغاز" و"النفط الهندية المحدودة". (روسيا اليوم)