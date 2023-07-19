Advertisement

عربي-دولي

ظهر في بيلاروسيا... ماذا قال قائد "فاغنر" لمقاتليه؟

Lebanon 24
19-07-2023 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1089059-638253807130698623.jpg
Doc-P-1089059-638253807130698623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت قوات "فاغنر" صورا لقائدها يفغيني بريغوجين وهو يُرحّب بمقاتليه في بيلاروسيا.

وقال قائد فاغنر: "مقاتلونا سيبقون في بيلاروسيا لبعض الوقت".

وأضاف أنّ "ما يحدث على الجبهة في أوكرانيا عار ولا يجب أن نشارك فيه".
Advertisement

وقال: "سنجعل جيش بيلاروسيا ثاني أفضل جيش في العالم وسنقاتل من أجلهم إذا لزم الأمر".
 
وتوجّه لمقاتليه في بيلاروسيا بالقول: "علينا حشد قواتنا والاستعداد لرحلة جديدة في أفريقيا".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:40 | 2023-07-19
18:30 | 2023-07-19
18:00 | 2023-07-19
17:30 | 2023-07-19
16:53 | 2023-07-19
16:50 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website