ظهر في بيلاروسيا... ماذا قال قائد "فاغنر" لمقاتليه؟

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نشرت قوات "فاغنر" صورا لقائدها يفغيني بريغوجين وهو يُرحّب بمقاتليه في بيلاروسيا.وقال قائد فاغنر: "مقاتلونا سيبقون في بيلاروسيا لبعض الوقت".وأضاف أنّ "ما يحدث على الجبهة في أوكرانيا عار ولا يجب أن نشارك فيه".وقال: "سنجعل جيش بيلاروسيا ثاني أفضل جيش في العالم وسنقاتل من أجلهم إذا لزم الأمر".