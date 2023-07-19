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إقتصاد

دولة عربيّة أصبحت رائدة في شراء الحبوب الروسيّة... كم بلغت مشترياتها؟

Lebanon 24
19-07-2023 | 10:38
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أعلن اتحاد مصدري الحبوب الروسية أنّ المملكة العربيّة السعودية أصبحت رائدة في شراء الحبوب الروسية.
وبحسب بيانات الاتحاد، فقد بلغت مشتريات السعودية 450 ألف طن، منها 290 ألف طن من القمح. (سبوتنيك)
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