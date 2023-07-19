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احتمال حدوثه كبير.. تحذير من وقوع زلزال مدمر في اسطنبول قبل عام 2030

Lebanon 24
19-07-2023 | 11:14
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حذر مدير مختبر مخاطر الزلازل في معهد فيزياء الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي زافيالوف، من حدوث هزات أرضية قوية في مدينة اسطنبول التركية قبل عام 2030.

وقال زافيالوف: "متى يحدث هذا الزلزال المتوقع بالضبط، لا أحد يعلم. من المفترض أن يقع قبل عام 2030".
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واعتبر أن نطاق القوة من 7.2 إلى 7.6 الذي توقعه زميله التركي محتمل بشكل كبير.

ولم يستبعد العالم وقوع زلزال كبير في تركيا على فالق شمال الأناضول حيث تقع مدينة اسطنبول.

وتوقع بروفيسور علم الزلازل التركي هالوك إيدوغانر، في 12 تموز، هزات قوية في منطقة بحر مرمرة. ويبلغ احتمال وقوع الزلازل قبل عام 2030 حوالي 50%. (روسيا اليوم) 
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