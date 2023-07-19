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عربي-دولي

محمد بن زايد: ناقشت مع أردوغان أهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة

Lebanon 24
19-07-2023 | 11:31
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أبدى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "سروره" بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبوظبي، الأربعاء.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام): "بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما".
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كما ناقش الرئيسان "أهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار لما فيه الخير لشعوبها".

ووصل أردوغان إلى دولة الإمارات الثلاثاء، ترافقه حرمه السيدة أمينة أردوغان. (سكاي نيوز عربية) 
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