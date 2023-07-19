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عربي-دولي

الدفاع الروسية: السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا ستعامل على أنها تنقل معدات عسكرية

Lebanon 24
19-07-2023 | 12:32
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قالت وزارة الدفاع الروسية إنه بدءا من منتصف ليل 20 تموز، سيتم التعامل مع كافة السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات كييف.
 
وأوضحت الوزارة أنه بناء على تحذيرها، "ستُعتبر الدول التي ترفع هذه السفن علمها متورطة في النزاع الأوكراني إلى جانب نظام كييف".
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بالإضافة إلى ذلك، تم إعلان بعض المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود خطرة للملاحة مؤقتا.

وأضافت الوزارة أن "التحذيرات الإعلامية ذات الصلة بسحب ضمانات سلامة الإبحار صدرت بالطريقة المقررة".
 
ويأتي إنذار وزارة الدفاع الروسية بعد أن أعلنت موسكو وقف العمل بصفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الغرب للجزء المتعلق به. (روسيا اليوم) 
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