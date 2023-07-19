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عربي-دولي

بن سلمان: نؤكد أهمية إحترام سيادة الدول وإستقلالها وعدم التدخل بشؤونها

Lebanon 24
19-07-2023 | 12:46
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
 
وفي كلمة له خلال قمة خلال قمّة خليجية مع قادة دول آسيا الوسطى، قال بن سلمان: "يسرني نيابة عن خادم الحرمين أن أرحب بكم في بلدكم الثاني سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا في قمتنا الأولى لما فيه خير لدولنا".
 
وأكمل: "تأتي القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى لتأسيس روابط واعدة تستند إلى إرث تاريخي. تأتي قمتنا اليوم امتداداً للروابط وتأسيس انطلاقة واعدة تستند لما نمتلكه من إرث تاريخي وإمكانيات ونمو اقتصادي".

وأضاف: "نؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما نثمن إعلان دولكم بدعم استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030". 

وتابع: "الناتج المحلي لدولنا يبلغ 2.3 تريليون دولار ونتطلع للعمل معا لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة".

وفي الختام، أكد بن سلمان أن "التحديات التي يواجهها عالمنا تستلزم توحيد الجهود لمواجهتها".
 
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