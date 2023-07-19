الداخلية الفرنسية تكشف إجمالي المعتقلين خلال أعمال الشغب في البلاد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اعتقال حوالي 3.8 ألف شخص خلال أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد بعد مقتل شاب 17 عاما على يد ضابط شرطة في إحدى ضواحي باريس.

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وقال دارمانين في جلسات الاستماع في لجنة التشريع بالمجلس الوطني (مجلس النواب): "بالمجمل تم اعتقال حوالي 3.8 ألف شخص وتم إخراجهم من الشوارع ولم يتمكنوا من الاستمرار في إلحاق أضرار بالمواطنين والمباني".كما أشار الوزير إلى أن "ثلث المعتقلين هم من المراهقين الذين يبلغ متوسط أعمارهم 17-18 سنة". وأضاف دارمانين أن "345 من مثيري الشغب اعتقلوا بعد انتهائها". (روسيا اليوم)