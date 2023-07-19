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عربي-دولي

رئيس الإمارات يمنح أردوغان "وسام زايد"

Lebanon 24
19-07-2023 | 14:19
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منح الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "وسام زايد" الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول وملوكها ورؤسائها.
 
ومنح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوسام للرئيس التركي تقديرا للجهود التي بذلها في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وازدهارها على كافة المستويات.
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وأعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لرئيس الإمارات وسعادته واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان الذي يحظى باحترام شعوب العالم ومحبتها لما تركه من إرث قيمي رسخ جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن منح "وسام زايد" يعد تعبيرا عن شكر وتقدير لجهود الرئيس التركي الاستثنائية التي بذلها في تنمية علاقات الصداقة التاريخية الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين وعما تكنه الإمارات له من تقدير شخصي ومودة واحترام. (روسيا اليوم) 
 
رئيس الإمارات يمنح أردوغان
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