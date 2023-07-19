بوتين: روسيا تساهم في الأمن الغذائي العالمي وليس أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا هي التي تساهم في الأمن الغذائي العالمي، والتصريحات بأن أوكرانيا تُطعم الجياع في كل أنحاء العالم هي كذبة.

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وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة: "روسيا هي التي تقدم مساهمة هائلة في الأمن الغذائي العالمي. وجميع أنواع التأكيدات على أن الحبوب الأوكرانية فقط هي التي تُطعم جياع العالم هي تكهنات وأكاذيب."وشدد بوتين على أن روسيا ممنوعة حتى من التبرع بالأسمدة للدول الأشد فقرا.وقال الرئيس الروسي: "علاوة على ذلك، حتى نقلنا غير المبرر للأسمدة المعدنية إلى أفقر البلدان المحتاجة يتم إعاقته. من بين 262 ألف طن من المنتجات المحتجزة في الموانئ الأوروبية، تم إرسال شحنتين فقط".وأشار بوتين إلى أن هذا "عمل إنساني بحت، ولا ينبغي فرض عقوبات عليه". (روسيا اليوم)