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عربي-دولي
اتفاقات ومذكرات تفاهم بـ 50.7 مليار دولار بين الإمارات وتركيا
Lebanon 24
19-07-2023
|
15:38
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شهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أبوظبي، أمس، إعلان اتفاق مشترك لإنشاء "لجنة إستراتيجية عليا". كما شهدا تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.
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وتستهدف الاتفاقيات تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين، وفقاً ل"وكالة وام للأنباء" الإماراتية.
وضمّت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم في شأن التعاون الإستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية، واتفاقية قانونية في المسائل الجنائية.
كما وقّع صندوق أبوظبي السيادي (القابضة إيه.دي.كيو) اتفاقاً مع بنك تركي لتقديم تسهيلات ائتمان بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لشركات تركية لتعزيز التجارة الثنائية مع الإمارات وأسواق أخرى.
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