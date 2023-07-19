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عربي-دولي

البيت الأبيض: موسكو تفكّر بضرب سفن مدنية بالبحر الأسود

Lebanon 24
19-07-2023 | 19:40
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أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أنّ روسيا تدرس إمكانية شنّ هجمات ضدّ سفن شحن مدنية تنقل صادرات أوكرانية من الحبوب عبر البحر الأسود، لتتّهم بعد ذلك القوات الأوكرانية بشنّ هذه الهجمات.
وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي آدم هودج لوكالة "فرانس برس" إنّ "الجيش الروسي قد يوسّع دائرة استهدافه لمنشآت الحبوب الأوكرانية لتشمل هجمات ضدّ سفن الشحن المدنية ومن ثمّ اتّهام أوكرانيا بشنّ هذه الهجمات".
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