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عربي-دولي

بالفيديو: اقتحام سفارة السويد في بغداد وإضرام النار فيها.. والعراق يدعو لتحقيق عاجل

Lebanon 24
19-07-2023 | 23:00
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خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد، فجر اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، اقتحم مئات المحتجين مبنى السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم. وتصاعد الدخان من مبنى السفارة الذي أحاط به العشرات من المتظاهرين ووسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب.

ولاحقاً انسحب أنصار الصدر من السفارة ومحيطها.
 
 
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ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أحد داخل السفارة عند اقتحامها. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية السويدية أن العاملين في سفارتها بالعاصمة العراقية بغداد "في أمان".

كما قال المكتب الصحافي لوزارة الخارجية السويدية إن السلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات والموظفين الدبلوماسيين.

من جهتها، دانت وزراة الخارجية العراقية حادثة حرق سفارة السويد، وقالت إن الحكومة أوعزت للجهات المختصة بالتحقيق العاجل في الأمر وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين.

ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي اليوم الخميس.

وكان لاجئ عراقي في السويد قد قام في 28 حزيران الماضي بحرق صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى. ودفع ذلك بمناصرين للتيار الصدري في العراق إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد في 29 حزيران. (العربية)

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